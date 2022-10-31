عضو لجنة الأمن والدفاع كريم ابو سودة يوجه دعوة الى وزير الدفاع بشان الصفقات المشبوهة في وزارته

دعا عضو لجنة الأمن والدفاع كريم ابو سودة ، الاثنين ، وزير الدفاع ثابت العباسي إلى التصدي للصفقات المشبوهة في وزارته ، مشيرا إلى أن الكثير من الملفات تحوم حولها شبهات الفساد جرى تعطيلها في السابق ولم يتخذ بها أي إجراء.

وقال أبو سودة في حديث ل/ المعلومة/، إن "المؤسسات الأمنية تحتوي على الكثير من ملفات الفساد الإداري والمالي"، مبينا أن "هناك تنسيق مشترك بين لجنة الأمن والدفاع والوزارات الأمنية للتحقيق في قضية فساد القادة الامنيين".

واعرب ابو سودة عن "استعداده اللجنة في دعم وزارة الدفاع في ملاحقة قضايا الفساد"، لافتا إلى ان "لجنة الأمن والدفاع ستوفر الدعم الكامل لوزير الدفاع بهدف القضاء على آفة الفساد في وزارته".

وطالب عضو لجنة الأمن النيابية وزارة الدفاع بـ"اعادة النظر في جميع الملفات الأمنية التي اغلقت في عهد حكومة تصريف الأعمال السابقة".

وكان القيادي في دولة القانون عباس المالكي أكد في تصريح سابق، أن البحث بملفات التعاقدات التي ابرمتها حكومة تصريف الأعمال السابقة ستكون أولى المهام التي ستصدى لها الحكومة الجديدة .