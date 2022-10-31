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عملية نوعية في كركوك تطيح بثلاثة إرهابيين بارزين


أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاثنين، الاطاحة بثلاثة إرهابيين بارزين أحدهم متورط بتعقب واستهداف رجال الأمن.

وذكرت الخلية في بيان إن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين بارزين خلال عمليات نوعية منفصلة في محافظة كركوك"، لافتة الى أن "رجال الوكالة تمكنوا من الإطاحة بأحد الإرهابيين الذي يتولى موقع ما يسمى (أمني الداخل) في كركوك، ويعمل ضمن (4) مفارز تتألف جميعها من (16) عنصراً إرهابياً ضمن عصابات داعش، وكان مكلفاً بجمع المعلومات واستطلاع السيطرات والمواقع الأمنية المهمة والمحاكم ومراقبة بعض الضباط لغرض الاستهداف".

وتابعت: "أما الإرهابي الآخر فقد ألقي القبض عليه في الحويجة، ويعمل على نقل العناصر التي انتمت لعصابات داعش لغرض تثقيفهم ومتابعتهم في جمع المعلومات والاستطلاع والمراقبة، ومن خلال التحقيق معه تبين أن لديه (7) أشقاء جميعهم ضمن العصابات الإرهابية أحدهم قيادي بارز".

وأردفت بأنه "نتيجة العمل المحكم والاستدلال بالمصادر، تمكنت وكالة الاستخبارات من القبض على إرهابي آخر في ناحية تازة التابعة لكركوك، الذي اعترف بمبايعة داعش عام 2014، وحمل السلاح ضد القوات الأمنية ضمن ما يسمى (ديوان الجند قاطع الرشاد - ولاية كركوك) ومن ثم تدرج بعدة مواقع ضمن العصابات الإرهابية"، مبينة أنه "تم تصديق أقوال الإرهابيين الملقى القبض عليهم قضائياً وتقديمهم إلى جهات الطلب لغرض إكمال الإجراءات القانونية بحقهم".

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