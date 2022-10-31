اتهام مشرق عباس وصباح مشتت بسرقة ملايين الدولارات

كشف مصدر مطلع ، الاثنين ، عن سرقات واتفاقيات وعقود بملايين الدولارات احد ابطالها المستشار السياسي لحكومة التصريف مشرق عباس والمستشار لشؤون الاعمار صباح مشتت .

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته ان " سرقات مستشاري رئيس حكومة التصريف لاتقل شانا عن سرقة القرن الخاصة بالضرائب وسرقة الدهر الخاصة بملف الكمارك .

وأضاف المصدر ان " المستشار السياسي لرئيس حكومة التصريف السابق مشرق عباس وطيلة عمله بالقرب من الكاظمي كان يستغل منصبه وتواجده للحصول على الرشاوى والصفقات المالية الكبيرة وبدعم من مسؤوله المباشر بعيدا عن المسائلة والمراقبة الحكومية .

وأشار المصدر الى ان " مشرق عباس غادر الى أربيل حال استلام السوداني لرئاسة الوزراء ، داعيا الجهات القضائية الى اصدار منع سفر بحقه، مبينا ان ثروته تقدر بأكثر من مليارين دولار .

واكد المصدر ان " بقية مستشاري الكاظمي لايقلون سوءا عن مستشاره السياسي، فقد كان لشقيق الكاظمي صباح مشتت الدور الكبير في الاستحواذ على أموال إعادة اعمار المدن المحرر وخاصة أموال محافظة الموصل والتي تقدر ب 800 مليون دينار تم تقاسمها مع عبد القادر دخيل مدير بلديات نينوى سابقا ، والمدعوم من قبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ،موضحا ان " صباح مشتت غادر العراق قبيل استلام السوداني منصبه لرئاسة الوزراء بعدة أيام .

يذكر ان ، مشرق عباس، وصباح مشتت اهم عرابيي صفقات حكومة الكاظمي وعنصرين للارتباط بينه وبين مستشاريه من الناشطين ويعتبران انفسهما رئيس الوزراء الظل.