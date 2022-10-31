السوداني ومحافظ البنك المركزي يستعرضان التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني

اجتمع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، بمحافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، مستعرضين أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان أن الأخير، "اجتمع بمحافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف"، مشيرا الى أن "السوداني استمع الى إيجاز عن سير التعاملات النقدية والمصرفية، وباقي جوانب الواقع المصرفي في العراق قدمه محافظ البنك المركزي".

وشهد الاجتماع استعراض سائر جوانب عمل البنك المركزي، وأهم التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، وفق البيان.