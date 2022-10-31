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النزاهة تعلن تلقي استمارات كشف الذمة المالية من 4 وزراء


كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، عن إفصاح وزراء الدفاع والتخطيط والاتصالات والهجرة والمُهجَّرين عن ذممهم الماليَّة بعد تسنمهم المسؤوليَّة.

وأشارت دائرة وقاية الهيئة في بيان إلى "تلقِّيها استمارة كشف الذمة الماليَّة الخاصَّة بوزير الدفاع (ثابت محمد سعيد)، وكذلك الاستمارات الخاصَّة بوزراء التخطيط (محمد علي تميم) والاتصالات (هيام عبود كاظم) والهجرة والمُهجَّرين (إيفان فائق يعكوب )".

وكانت الهيئة قد أعلنت أمس الأحد عن إفصاح رئيس مجلس الوزراء (محمد شياع السوداني) عن ذمَّته الماليَّة بعد تسنُّمه المنصب ونيل كابينته الثقة في أول أيام دوامهم الرسمي.

ويُشارُ إلى أنَّ المادَّة (16/ أولاً/ ج) من قانون الهيئة النافذ رقم (30 لعام 2011) المُعدَّل، نصَّت على إلزام كلٍّ من (رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن بدرجتهم)، فضلاً عـن غيـرهم ممَّن يشغل إحـدى الوظائـف والمناصب الرسميَّة، كما تضمَّنته المادة في فقراتها الأخرى، بتقديم إقرار عن ذممهم الماليَّة، وفق البيان.

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