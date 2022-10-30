وزير النقل يتعهد بتحقيق مطالب محتجي الخطوط الجوية

تعهد وزير النقل، رزاق السعداوي، اليوم الأحد، بتحقيق مطالب المتظاهرين من موظفي شركة الخطوط الجوية العراقية، وفق السياقات القانونية.

وقالت الوزارة في بيان إن السعداوي "عقد اجتماعاً موسعاً مع اللجنة التنظيمية لتظاهرات الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية في مقرها داخل مطار بغداد الدولي وبحضور الوكيل الإداري حازم الحفاضي والوكيل الفني طالب عبد الله بايش".

واستمع الوزير، وفق البيان، الى "مطالب المتظاهرين التي تضمنت تثبيت الموظفين العاملين في الخطوط الجوية العراقية بصفة عقد وتوفير بيئة ملائمة للعمل"، مؤكداً "بذل كامل الإمكانات لتحقيق مطالبهم وفق السياقات القانونية بما يضمن تحقيق العدالة للجميع والارتقاء بواقع هذه الشركة العريقة".