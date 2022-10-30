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العراق يؤكد: ندعم الجهود الرامية لوقف الحرب الروسية الأوكرانية


أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الأحد، أن العراق يدعم كل جهد إقليمي أو دولي لإيقاف الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال مكتب الاعرجي في بيان ، إن الأخير "استقبل بمكتبه اليوم الأحد، سفير جمهورية التشيك في بغداد، بيتر شتيبانيك؛ لبحث تعزيز العلاقات العراقية التشيكية وسبل تطويرها، وتعزيز التعاون في المجالات التي تخدم البلدين والشعبين الصديقين".

وقدم السفير التشيكي، "التعازي والمواساة بضحايا حادث انفجار صهريج الوقود الذي وقع أمس السبت في بغداد، متمنيا للجرحى الشفاء العاجل".

وأشار الأعرجي خلال اللقاء، إلى أن "العراق حريص على علاقاته مع التشيك وكل الدول الصديقة، ويسعى لتطويرها، مؤكدا أن لدى العراق علاقات متميزة مع الاتحاد الأوربي وحلف الناتو، وأننا ننظر باحترام إلى جميع الدول التي وقفت معنا، ونستثمر هذه العلاقات لتطوير قدرات وقابليات أجهزتنا الأمنية والعسكرية".

وبين، أن "داعش مازال يشكل خطرا إلى جانب خطر آفة المخدرات، لافتا إلى أن العراق يدعم كل جهد إقليمي أو دولي لإيقاف الحرب الروسية الأوكرانية، مشدداً على أنه لابديل لنا في العراق عن الديمقراطية وصناديق الاقتراع، وأن الحوار وتفكيك الأزمات هو الخط الذي نسير عليه.

من جانبه أكد السفير التشيكي، أن "بلاده تتطلع للتعاون مع الحكومة العراقية الجديدة، وفي جميع المجالات".

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