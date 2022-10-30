القضاء يصدر جملة قرارات جديدة

أصدر مجلس القضاء الاعلى، اليوم الاحد، قرارات عديدة خلال جلسته الثالثة عشر المنعقدة برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية فائق زيدان.

وذكر المجلس في بيان أن "المجلس عقد اليوم الاحد جلسته الثالثة عشر المنعقدة برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي الدكتور فائق زيدان وتم خلاله :

- ابن المجلس عضو محكمة التمييز الاتحادية المرحوم مقداد بدر حميد ونائب رئيس محكمة استئناف بغداد/ الرصافة المرحوم بليغ حمدي حكمت واشاد المجلس بادائهما المتميز وخاصةً في مرحلة التصدي للارهاب .

- بارك المجلس لرائد حميد حسين تسنمه منصب رئاسة محكمة استئناف نينوى .

- اقر المجلس ترقية عدد من القضاة واعضاء الادعاء العام ومنح المناصب القضائية التي يستوجب منحها إقرار التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف وفق المقترح المقدم من رئاسة الاستئناف كذلك تم اقرار نقل وانتداب عدد من القضاة واعضاء الادعاء العام بناءً على مقتضيات المصلحة