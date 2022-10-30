أول وزيرة بحكومة السوداني تكشف عن ذمتها المالية

كشفت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، اليوم الأحد، عن ذمتها المالية اثناء تسنمها لمهام الوزارة رسمياً.

وذكرت وزارة الاتصالات في بيان أن "خطوة الياسري تأتي التزاماً بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني التي جاءت خلال ترأسه الجلسة الأولى ل‍مجلس الوزراء الجمعة الماضية، والتي شدد فيها على أهمية القيام بإجراء كشف الذمم المالية للكابينة الوزارية خلال أسبوع من مباشرة مهامها".

وأشار البيان إلى أن "الياسري تعتبر من أوائل الوزراء في الكشف عن ذمتها المالية".