نائب يدعو لإلغاء الأوامر الوزارية للدرجات الخاصة في حكومة تصريف الأعمال

دعا النائب محمود حسين القيسي، اليوم الاحد، الى الغاء الأوامر الوزارية والإدارية للدرجات الخاصة في حكومة تصريف الاعمال.

وبحسب وثيقة صادرة عن القيسي، إنه "بالنظر الى ما شاب التعيينات في المناصب العليا التي جرت خلال مرحلة تحول الحكومة السابقة الى حكومة تصريف اعمال من شبهات كونها صدرت لمصالح وغايات لا تصب في صالح الشعب وانما لجهات وأحزاب سياسية على حساب العراقيين".

وتابع، "ولكون هذه التعيينات قد صدرت من جهة لا تملك صلاحية إصداره فإن الغاء هذه التعيينات يعد ضرورة ملحة ومطلبا قانونيا لتصحيح الأوضاع الخاطئة وما ترتب عليها من ضرر على وقع العشب وعلى المال العام".