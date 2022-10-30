الأخبار

11 وزيراً يباشرون مهام عملهم رسمياً في حكومة السوداني..


باشر 11 وزيرا، اليوم الاحد، بمهام عملهم في مقرات الوزرات بعد منحهم الثقة من قبل مجلس النواب الخميس الماضي.

وأعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الأحد، عن مباشرة وزير الكهرباء زياد علي فاضل مهام عمله رسمياً في مقر الوزارة.

قد تكون صورة ‏‏‏‏١٠‏ أشخاص‏، و‏أشخاص يجلسون‏‏ و‏أشخاص يقفون‏‏

 

من جهتها، كشفت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، اليوم الاحد، عن ذمتها المالية بعد مباشرتها بمهام الوزارة.

قد تكون صورة ‏‏شخص واحد‏ و‏وقوف‏‏

بدوره، باشر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد علي تميم، اليوم الأحد، بمهام عمله رسمياً في الوزارة، من سلفه خالد بتال النجم، الذي أصبح وزيراً للصناعة والمعادن.

قد تكون صورة ‏‏‏‏٣‏ أشخاص‏، و‏‏أشخاص يقفون‏، و‏منظر داخلي‏‏‏ و‏تحتوي على النص '‏رية العراق التخطيط جمهورية العراق وزارة التخطيط جمهور وزارة لمهورية العراق ارة التخطيط ط جمهورية العراق وزارة التخطيط وزارة السصاي التخطيط ورية العراق لتخطيط Iraq of epublic Planning of inistry‏'‏‏الى ذلك، أقيمت في مقر وزارة الشباب والرياضة اليوم الأحد، مراسيم تسليم الحقيبة الوزارية للوزير احمد محمد حسين المبرقع، بحضور الوزير السابق عدنان درجال والملاك المتقدم في الوزارة.

قد تكون صورة ‏‏شخصين‏ و‏أشخاص يقفون‏‏

 

من جهته، تسلّم وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الأحد، مهام عمله بشكل رسمي من سلفه علي حميد الدليمي.

من جانبها، تسلمت وزيرة المالية طيف سامي، اليوم الاحد، مهام عملها خلفا للوزيرة هيام نعمت محمود.

قد تكون صورة ‏‏شخصين‏ و‏أشخاص يقفون‏‏

 

وفي سياق متصل، تسلمت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان جابرو، اليوم الأحد، حقيبة الوزارة خلفا للوزير السابق وكالة عثمان الغانمي.

 

وفي السياق ذاته، جرت في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاحد، مراسم استلام وتسليم الحقيبة الوزارية التي تسلمها نعيم عبد ياسر العبودي خلفا ل‍نبيل كاظم عبد الصاحب.

 

وفي هذا الصدد، أجريت مراسم تسليم وأستلام الحقيبة الوزارية ل‍وزارة الموارد المائية بين مهدي رشيد الحمداني الوزير السابق وعون ذياب عبد الله الوزير الحالي بعد نيله ثقة مجلس النواب العراقي ضمن حكومة السوداني وبحضور الملاك المتقدم للوزارة .

قد تكون صورة ‏‏‏‏٦‏ أشخاص‏، و‏أشخاص يقفون‏‏ و‏بدلة‏‏

 

بدوره، تسلم وزير التجارة اثير داود سلمان الغريري مهامه رسميا وزيرا للتجارة اليوم الاحد بمقر الوزارة وبحضور وزير التجارة السابق علاء الجبوري .

قد تكون صورة ‏‏شخصين‏ و‏أشخاص يقفون‏‏

إلى ذلك، جرت اليوم الأحد في مقر وزارة الزراعة، مراسم تسليم واستلام مهام وزير الزراعة عباس العلياوي من وزير الزراعة السابق محمد كريم الخفاجي.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
من مقر هيئة النزاهة .... السوداني: لا خطوط حمراء أمام أي ملف فساد
من ساحة التحرير.. وزير الداخلية يستمع لمطالب المفسوخة عقودهم
أول وزيرة بحكومة السوداني تكشف عن ذمتها المالية
السوداني يفصح عن ذمته المالية.. والنزاهة تكشف التفاصيل
نائب يدعو لإلغاء الأوامر الوزارية للدرجات الخاصة في حكومة تصريف الأعمال
بينهم "نور زهير".. البنك المركزي يوجه المصارف بحجز أموال مسؤولين
11 وزيراً يباشرون مهام عملهم رسمياً في حكومة السوداني..
تكليف اللواء احمد رزوقي بمهام مدير مكتب وزير الداخلية
السوداني يوجه بالتحقيق في انفجار شرقي بغداد
النائب الاول لرئيس مجلس النواب يدعو للإسراع في كشف ملابسات حادث انفجار صهريج شرقي العاصمة.
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1449.28
الجنيه المصري 63.05
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
ابو محمد : ليتك تتحدث بقليل من الانصاف بحق السيد عادل عبد المهدي كما تتحدث الان عن السيد العامري ...
الموضوع :
العامري شيبة الحشد وأكثر الناس حرصاً على دماء العراقيين
ابراهيم : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال بيت محمد علي وفاطمة والحسن والحسين اللهم العن ...
الموضوع :
الإسلام بين منهجين..معاوية والطرماح..!
عزالدين : مشكور جدا ولكن مصادرك؟؟ ...
الموضوع :
أسباب انتشار الإلحاد في المجتمعات الإسلاميّة
بهاء عبد الرزاق : اتمنى على شركة غوغل أن لاتكون أداة من قبل الذين يريدون إثارة الفتن بين المسلمين والطعن بهم ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
احمد تركي الهزاع : الامام علي صوت العدالة الإنسانية ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
هشام الصفار : محاولة جديدة لاثارة النعرات الطائفية من جديد ... الكل في العراق شركاء بعدم السماح لاي متصيد في ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
صادق حسن علي هاشم : السلام عليك سيدي يا امير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وبن عم الرسول وزوج البتول وابا الفرقدين والساقي ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
سعید احمدی : محمد رسول الله(ص): آنا مدینه العلم و علی باب ها. لا فتی الی علی ، لا سیف ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
علي ابو الحسن : علي مع الحق والحق مع علي ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
ابو هبة : نرفض وبشدة الإساءة إلى الإسلام والمسلمين والتجاوز على مقام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
فيسبوك