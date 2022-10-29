الحشد الشعبي يلقي القبض على أحد مروجي المخدرات في نينوى

أعلنت مديرية الحشد الشعبي، اليوم السبت، القاء القبض على أحد مروجي المخدرات في نينوى.

وذكرت المديرية في بيان أن "قوة من الفوج الأول في اللواء 30 بالحشد الشعبي تمكنت، من القاء القبض على أحد المروجين للمخدرات في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى".

وأضافت: "جاء ذلك خلال مهمة مشتركة مع مكافحة المخدرات في قضاء الحمدانية، اسفرت عن القاء القبض على أحد المروجين للمخدرات".

وأشار البيان الى أنه "تم اتخاذ الإجراءات الأصولية بحقه"