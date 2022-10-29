قائد عمليات بغداد: حادث انفجار الصهريج شرقي بغداد فني وليس عملاً إرهابياً

اكد قائد عمليات بغداد الفريق الركن احمد سليم، السبت، ان حادثة منطقة البنوك ناتجة عن انفجار فني لصهريج وليس عملا ارهابيا.

وقال سليم في بيان مقتضب، ان "اللجان التحقيقية قد وصلت الى موقع الحادث في منطقة البنوك شرقي بغداد".

واضاف ان "الحادث عبارة عن انفجار صهريج فني وليس عملا ارهابيا". واوضح ان "الانفجار اسفر عن استشهاد 9 اشخاص واصابة 13 اخرين".

وذكرت مصادر ان قوة من شرطة بغداد اعتقلت صاحب الكراج المتوقف به الصهريج وصاحب الصهريج بعد الحادثة".