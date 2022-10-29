خلية الاعلام الامني توضح بشأن انفجار الصهريج شرقي بغداد

أعلنت خلية الاعلام الأمني، السبت، ان قيادة عمليات بغداد شرعت بالإجراءات اللازمة لمعرفة أسباب الانفجار داخل مرآب للعجلات شرقي بغداد.

وذكرت الخلية في بيان ان "القوات الأمنية ضمن قاطع قيادة عمليات بغداد، شرعت بالإجراءات اللازمة لمعرفة اسباب الانفجار الذي وقع داخل مرآب للعجلات بواسطة صهريج في المنطقة الواقعة بين الطالبية وحي القاهرة شرقي العاصمة بغداد".

وأضافت ان "الانفجار ادى الى وقوع عدد من الضحايا، وسيتم اعلان المزيد من التفاصيل لاحقا عن أسباب الانفجار واعداد الضحايا".