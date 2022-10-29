مصدر امني : الانفجار الذي وقع في منطقة المقاهي في حي البنوك سببه انفجار صهريج غاز

افاد مصدر امني اليوم السبت ان الانفجار الذي وقع في وقت سابق من اليوم كان سببه انفجار صهريج غاز وقد اندفع بعد الانفجار من جانب السيارات الى ملعب ومقاهي في حي البنوك مؤكدا الانفجار حادث عرضي وليس تفجير ارهابي .

واوضح المصدر ان عدد الضحايا لحد الان 20 شهيدا واصابة عدد غير معروف من المواطنين المارة مشيرا الى ان سيارات الاسعاف نقلت الضحايا الى المستشفيات وقامت سيارات الاسعاف باطفاء الحرائق التي اندلعت في المكان .