السوداني خلال زيارة وزارة الصحة: ضرورة النهوض بالقطّاع الصحي

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، ضرورة الاهتمام والنهوض بالقطاع الصحي الذي يمثل أولوية حكومته الجديدة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان أن "السوداني زار، اليوم السبت، مقر وزارة الصحة، ورأس فور وصوله اجتماعا ضمّ وزير الصحة والكوادر الإدارية والفنية المتقدمة بالوزارة".

وأضاف، أن "السوداني أكد في مستهل الاجتماع على ضرورة النهوض بالقطّاع الصحي الذي يمثل أولوية للحكومة الجديدة ومنهاجها الوزاري"، مشيرا الى أن "الوزارة وعملها سيحظيان بدعم مباشر من رئاسة الوزراء، وأن فريقا للمتابعة جرى تكليفه لتقصّي أدق التفاصيل في العمل الخدمي والإداري والفنّي للوزارة".

وبحسب البيان، وجّه السوداني بـ “ضرورة تطوير عمل العيادات الطبّية الشعبية والمراكز الصحية في عموم العراق، والارتقاء بما تقدّمه من خدمة للمواطنين في المناطق السكنية".

وأشار البيان الى أن "السوداني أكد أهمية توطين صناعة الأدوية محليًا، وضرورة رعاية الطبقات الفقيرة وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية بما يتناسب مع دخلها المحدود".