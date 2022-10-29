الزراعة البرلمانية تستبشر: حكومة السوداني سترد الحقوق

أكد رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية ثائر الجبوري، إن موقف حكومة محمد شياع السوداني سيكون مختلفاً عن حكومة مصطفى الكاظمي، تجاه ملف قطع المياه عن العراق وأزمة الجفاف.

وقال الجبوري في حديث لـ/ المعلومة /، إن "موقف الحكومة الجديدة سيكون مختلفا عن الحكومة السابقة من ناحية استرداد حقوق العراق المائية"، مؤكدا أن "الحكومة السابقة لم تكن لديها اذان صاغية لكل المناشدات التي اطلقتها لجنة الزراعة والمياه".

وأضاف، أنه "يجب على الحكومة أن يكون لها موقفا حازما من عدم إطلاق الحصص المائية للعراق"، مشيرا إلى أن "الحكومة السابقة لم تهتم في الشأن العراقي المائي وكيفية تأثيره على المجتمع والاقتصاد العراقي".

وتابع، أنه "في حال استمر الوضع على ما هو عليه الان فأن لجنة الزراعة المياه ستتجه للضغط على الحكومة المحلية من جهة ودوليا من جهة أخرى".

وفي مطلع العام الحالي، أبدت وزارة الموارد المائية في العراق، قلقها من تحرك تركي بصدد إنشاء المزيد من السدود على حوض ومصبات نهر دجلة للاستيلاء على مزيد من المياه.

يذكر أن السد التركي الأول المزمع إنشاؤه عند منطقة شمال ديار بكر ويطلق "سيلبان"، وهو مصمم للاستخدام في المشاريع الاروائية، فيما يقع الآخر وهو سد الجزرة، في منطقة ماردين الواقعة على الحدود السورية العراقية التركية.