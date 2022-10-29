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النزاهة النيابية: الكاظمي اختتم حكمه بأكبر سرقة في تاريخ العراق


اتهم المتحدث باسم لجنة النزاهة النيابية عبد الرحيم الشمري، رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي بالفشل في جميع الملفات المسنودة الى حكومته، مبينا ان الكاظمي اختتم نهاية حكمه بفضيحة تعد الاكبر في تاريخ العراق.

وقال الشمري في حديث إن "الحكومة السابقة (طشاش فال ما يجيبه)  حيث لم يتمكن اي وزير باعتباره من المستقلين من تحقيق اي انجاز".

 واضاف ان "الحكومة السابقة كانت ضعيفة للغاية وختمت مشوارها في الادارة بكارثة سرقة مليارين ونصف المليار دولار وهي اكبر سرقة في تاريخ العراق"، مبينا ان "تجربة المستقلين لم تجلب للعراق سوى الضعف ولذلك فان الوزراء السياسيين اكثر قدرة على المناورة واتخاذ القرار". 

 واشار الشمري الى ان "ابطال سرقة قرن هم 4  من أصحاب الشركات و5 موظفين والتحقيقات مازالت مستمرة وسيتم استضافة رئيس هيئة النزاهة ورئيس ديوان الرقابة المالية خلال الايام المقبلة لاستكمال التحقيقات الخاصة بسرقة اموال امانات الضرائب"، مؤكدا ان "القضاء اصدر مذكرات قبض بحق جميع المتورطين وقام بمصادرة اموالخم مع عوائلهم المنقولة وغير المنقولة.

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