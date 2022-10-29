نائب يكشف عن اتخاذ إجراءات احترازية لمنع سفر الحكومة السابقة

كشف النائب عن كتلة صادقون النيابية عدي عواد ، السبت ، عن اتخاذ إجراءات احترازية لمنع سفر رئيس الوزراء السابق ووزراء حكومته استنادا لأصول المحاكمات الجزائية وقانون هيئة النزاهة .

وقال عواد في حديث ل / المعلومة/، ان "أعضاء مجلس النواب طالبوا رئاسة المجلس بتوجيه هيئة النزاهة باتخاذ إجراءات احترازية لمنع سفر رئيس الحكومة السابق ووزراء حكومته وحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة".

وأضاف أن "هناك طلبا رسميا وجه إلى رئاسة المجلس يطلب فيه النظر في المخالفات الدستورية والمالية والإدارية للتحقيق مع مسؤولين في الحكومة السابقة في شبهات فساد".

وأشار إلى أن "تجاوزات خطيرة ارتكبها الكاظمي واعضاء حكومته في حق أموال الدولة"، مطالبا بضرورة "الإسراع في التحفظ على الكاظمي وإصدار قرار بمنع وزراءه من السفر والتحقيق معهم في شبهات فساد وإهدار المال العام".

وكان عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف كشفت عن توجيه ديوان الرقابية المالية بجرد كل حسابات حكومة الصدفة السابقة ولن يفلت منها فساد.