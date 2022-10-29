تقييم الضباط وإلغاء الأوامر الوزارية السابقة.. وزير الداخلية يصدر جملة توجيهات

عقد وزير الداخلية عبد الامير الشمري، اليوم السبت، مؤتمراً موسعاً مع قادة الوزارة ومدراء شرطة المحافظات.

وقال الشمري خلال المؤتمر ان "على جميع المفاصل التعاون المشترك بمحاربة افة المخدرات"، مؤكدا على "ضرورة تنظيم لقاءات أسبوعية لأسر الشهداء والجرحى".

وأضاف، "سيكون هناك تقييم لعمل الضباط في وزارة الداخلية، فضلا عن اعطاء مدة شهرين لتقييم أداء الوكالات والمديريات"، مبينا انه "يجب أن تعمل مديرية المرور على توفير انسيابية في الشارع وعدم قطع الطرق للمواكب العسكرية".

وجه الشمري، مراكز الشرطة بإنجاز الدعاوى المتأخرة والتواصل الدائم مع المواطنين لتذليل العقبات"، مشيرا الى ان "الأمن يأتي من مراكز الشرطة".

وأصدر وزير الداخلية عبد الامير الشمري، أوامر عاجلة تقضي بإلغاء كافة الاوامر الوزارية السابقة الخاصة بصلاحيات الوكلاء وقادة الشرطة والمديرين العامين لحين تشكيل لجنة عليا متخصصة.

وبحسب وثيقة فقد قرر الشمري "إلغاء كافة الأوامر الادارية السابقة، اعتباراً من تاريخ صدور هذا الأمر، والمتضمنة تخويل أي من الصلاحيات المحددة للوزير الى العناوين الوظيفية المشار إليها لحين تشكيل لجنة متخصصة تتولى تنظيم هذه الصلاحيات على ان نفذ هذا الامر من تاريخ صدوره".

وأرجع الشمري قراره، إلى أنه يستند لأحكام المادة 4/أولاً من قانون وزارة الداخلية رقم 20 لسنة 2016، ولمقتضيات المصلحة العامة وبغية تنظيم عمل الوزارة بما يتوافق مع صلاحيات الوزير المحددة له قانونا وما يستوجب منها التحويل من عدمه للوكلاء أو القادة أو المديرين العاملين أو بقية التشكيلات الأخرى في الوزارة.