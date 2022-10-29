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وزارة التربية: لا توجه لإلغاء عطلة السبت أو تقليص الدوام.
وكالة انباء براثا
56
2022-10-29
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وزارة التربية: لا توجه لإلغاء عطلة السبت أو تقليص الدوام.
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