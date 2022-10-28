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محلل سياسي : : كثير من الملفات تنتظر حكومة الكاظمي ..صفحتها لن تطوى


رأى المحلل السياسي مؤيد العلي، ان الكثير من الملفات تنتظر حكومة الكاظمي المنتهية، لافتا الى ان صفحتها لن تطوى بسهولة والكثير من ملفات الفساد ستكشف في الايام المقبلة.

وقال العلي لـ /المعلومة/، ان "مجمل ملفات الفساد التي تم الكشف عنها ترتبط بحكومة الكاظمي وتمت بموافقتها خصوصا مايتعلق بمنح الاستثمارات للشركات الاجنبية المشبوهة".

واضاف ان "الكاظمي لم يولي الاهتمام للازمات المتجذرة المتعلقة بالكهرباء والصحة والطرق والسكن والكهرباء، بل ذهب باتجاه هدر اموال العراق من خلال مشاريع استثمارية لجهات مشبوهة ومحظور تواجدها في العراق".

وبين ان "قيام الكاظمي بمنح النفط لدول مجاورة كالاردن والتعاقد مع مصر بشأن الكهرباء يمثل محاولة للذهاب نحو دول التطبيع وبالتالي فأن الفساد مخطط له منذ مجيء حكومة الكاظمي من اجل السيطرة على مقدرات الدولة".

ولفت الى ان "حكومة الكاظمي لن تطوى صفحتها بل ستكشف عليها الكثير من الملفات المتعلقة بالفساد امام الجهات الرقابية خصوصا مايتعلق بسوق العملة وتهريب النفط وهدر المال ومنح الاستثمارات وغيرها من الملفات المهمة"

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