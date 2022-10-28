مقتل واصابة ثلاثة عناصر من حزب العمال بقصف تركي على سنجار

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بمقتل وإصابة ثلاثة عناصر من حزب العمال الكردستاني بقصف تركي على قضاء سنجار في محافظة نينوى.

وقال المصدر في تصريح ل /المعلومة/،ان "طائرة تركية مسيرة استهدفت سيارة كانت تقل عناصر حزب العمال الكوردستاني على شارع عام في منطقة سكينة شمال القضاء الذي يقع إلى الغرب من محافظة نينوى شمال العراق".

وأضاف، ان "القصف أسفر عن مقتل عنصرين من عناصر الحزب المناهض لتركيا وإصابة ثالث بجروح"