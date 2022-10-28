الأمن الوطني يلقي القبض على (12) إرهابياً في نينوى وكركوك

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على 12 إرهابياً في نينوى وكركوك.

وقال الجهاز في بيان ان "جهاز الأمن الوطني يواصل عملياته النوعية لملاحقة واعتقال خلايا عصابات داعش الإرهابية، وبعد ورود معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز جهازنا في محافظتي كركوك ونينوى من القاء القبض على 12 إرهابياً صادرة بحقهم مذكرات قبض قضائية".

وأضاف انه "جرى تدوين أقوال المتهمين أصولياً وإحالتهم جميعاً إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات العادلة بحقهم وفق القانون"