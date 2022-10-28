الانبار.. اطلاق سراح شخصية عشائرية بارزة انتقدت الحلبوسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي

أعلن محمد الجميلي احد شيوخ ووجهاء قبيلة الجميلة في قضاء الكرمة بمحافظة الانبار ، الجمعة، اطلاق سراح شخصية عشائرية بارزة بعد اسبوع من اعتقاله من قبل قوة امنية بعد مداهمة منزله شرقي مدينة الفلوجة .

وقال الجميلي في تصريح ل /المعلومة/ ان "قاضي التحقيق اطلق سراح الشيخ حازم حكمت طلب الجميلي بعد اسبوع من اعتقاله من منزله في قضاء الكرمة شرقي مدينة الرمادي، على خلفية انتقاده لتصرفات رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي عبر صفحات التواصل الاجتماعي ".

واضاف، ان "القوات الامنية افرجت عن الجميلي لعدم وجود اي تهمة ضدة سوى انتقاده تصرفات اسرة الحلبوسي اثر اعتداء على طبيب من عشيرة الجميلة اثناء اداء واجبه في مستشفى الفلوجة التعليمي".

وبين ان "الافراج عن الجميلي يأتي ضمن خطة القيادات الامنية المشرفة على الملف الامني في الانبار لتهدئة الاوضاع في قضاء الكرمة بعد حادثة اهانة شيخ عموم فبيلة الجميلة ستار عباس الجميلي بالإضافة الى تعدي شقيقة محمد الحلبوسي على طبيب من قبيلة الجميلة ".

يشار الى ان قوة امنية داهمت قبل اسبوع تقريبا منزل الشيخ حازم حكمت الجميلي في قضاء الكرمة شرقي مدينة الفلوجة واقتادته الى احدى المراكز الامنية.