الأمم المتحدة تهنئ السوداني بنيل حكومته ثقة البرلمان

هنأ أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بنيل حكومته ثقة البرلمان العراقي.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام في بيان ان "غوتيريش يحيط علما بتعيين النساء في ثلاث مناصب وزارية من أصل 21 وزارة تم شغلها في 27 تشرين الأول"، مضيفا أن "الأمين العام يأمل أن يتم شغل المنصبين المتبقيين في مجلس الوزراء على وجه السرعة".

وأضاف ان "الأمين العام حث الحكومة الجديدة على الوفاء بمطالب شعب العراق التي طال أمدها بالإصلاح والمساءلة ومستقبل أفضل".

وأشار البيان الى ان "الأمين العام يؤكد من جديد أن الأمم المتحدة لا تزال ملتزمة التزاما تاما بدعم العراق حكومة وشعبا".