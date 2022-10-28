رئيسي مهنئا السوداني: نأمل تعزيز العلاقات بين ايران والعراق

هنأ الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بمناسبة منح الثقة لحكومته.

وقال رئيسي في رسالة تهنئة بعثها الى السوداني، "نهنئكم على المسؤولية المهمة لتوليكم رئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة العراقية بعد نيل الثقة من مجلس النواب على الوزراء المقترحين".

واضاف ان "جمهورية إيران الإسلامية دأبت على دعم العملية السياسية في العراق على أساس قرار مواطنيه ولن تتخلى عن أي جهد لتطوير العلاقات الأخوية مع العراق"، معربا عن "تعزيز العلاقات الأخوية بين جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية العراق خلال فترة تصدي فخامتكم لرئاسة الوزراء، لما هو أبعد من العلاقات الرسمية وقيامها على العمق الحضاري والثقافي والشعبي".

وأكد ان "جمهورية إيران الإسلامية تعتزم توطيد وتعميق وتطوير التعاون الثنائي وهي على استعداد تام لتطوير هذه العلاقات"، موضحا ان "وجود عراق مزدهر ومستقل وقوي وقادر على أداء دور إيجابي وبناء، يمكن أن يكون مؤثراً في تحقيق أمن المنطقة".

وأعرب رئيسي عن امله "التوفيق للحكومة الجديدة في اتجاه نمو وازدهار العراق، وان تتوسع العلاقات بين طهران وبغداد وتتعمق بشكل أكبر".