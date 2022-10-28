رسميا.. السوداني يستلم مهامه رئيسا للحكومة وقائدا عاما للقوات المسلحة

تسلم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، مهامه رسميا رئيساً للحكومة، وقائداً عاماً للقوات المسلحة، خلال مراسم التسليم والاستلام مع رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي .

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تسلم مهامه رسميا رئيساً للحكومة، وقائداً عاماً للقوات المسلحة، خلال مراسم التسليم والاستلام مع رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي ".