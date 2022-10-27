كتائب الامام علي تبارك تشكيل حكومة قوية برئاسة السوداني

هنأت كتائب الامام علي، اليوم الخميس، بتشكيل حكومة قوية برئاسة محمد شياع السوداني.

وقال معاون الامين العام لكتائب الامام علي محمد الباوي في بيان، "نبارك للشعب العراقي انفراج الازمة السياسية وتشكيل حكومة قوية قادرة على النهوض من الواقع المسيء الذي خلفتها الحكومات السابقة، برئاسة محمد شياع السوداني رئيسا لحكومة العراق وقائدا عاما لقواته المسلحة"

واعرب الباوي عن امله "التوفيق والنجاح بمهام عمله"، مشدداً بالقول "نعلم انه على قدر هذه المسؤولية الكبيرة وأن يبذل كافة الجهود لرعاية العراق وشعبه".