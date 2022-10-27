أول موقف إيراني بعد نيل حكومة السوداني ثقة البرلمان

أعلنت إيران، اليوم الخميس، دعمها لمسار الديمقراطية في العراق وتعزيز العلاقة مع بغداد، فيما باركت التصويت على الحكومة العراقية والخروج من الانسداد السياسي.

وذكر السفير الايراني لدى العراق محمد كاظم آل صادق في تغريدة : "نبارك التصويت على الحكومة العراقية و الخروج من الانسداد السياسي الذي دام لعام كامل"، متمنياً لها "التوفيق و النجاح في خدمة الشعب العراقي بكافة اطيافه و مكوناته".

وأضاف، أن "الجمهورية الاسلامية الايرانية كانت و ستبقى داعمة لمسار الديمقراطية في العراق"، مؤكدا أنها "تمد يد الاخوة للحكومة نحو تعزيز العلاقة".