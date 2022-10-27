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رئيس الجمهورية يهنئ السوداني: نحرص على التعاون المشترك لخدمة الشعب


هنأ رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، اليوم الخميس، محمد شياع السوداني بمناسبة نيل حكومته ثقة مجلس النواب.

وقال رشيد في رسالة تهنئة إلى السوداني،"إلى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، باعتزاز وتقدير أزجي لكم وللوزراء بأحر التهاني والتبريكات لنيل حكومتكم الثقة التي أولاكم إياها مجلس النواب الموقر".

 أُعرب "عن خالص الأمنيات بالتوفيق والسداد والنجاح في مهام عملكم، كلّي ثقة بقيادتكم ل‍مجلس الوزراء باقتدار في مواجهة المسؤوليات والمهمات التي ينتظرها البلد والشعب".

واكد على "الحرص الشديد للتعاون ما بين رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء، والعمل بتسخير جهودنا لكل ما من شأنه خدمة شعبنا وتطلّعه الى حياة حرّة كريمة يستحقها منا العراق ويأملها العراقيون".

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