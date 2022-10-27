البرلمان يشخص ملاحظات على منهاج السوداني.. بيان يكشف تفاصيلها

قال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، إن عدة ملاحظات "شكلية وموضوعية" سجلت على منهاج رئيس الوزراء محمد شياع السوداني،

ونوه الحلبوسي، وفق بيان للبرلمان إلى "تشكيل لجنة نيابية برئاسة نائب رئيس مجلس النواب وعضوية المستشار القانوني للمجلس وعدد من المدراء العامين لدراسة المنهاج الوزاري المقدم، منوها الى تسجيلها لعدة ملاحظات شكلية وموضوعية بشأن المنهاج الوزاري وخاصة ملفات الخدمات وما تعهدت به الحكومة من تقديم مشروعات القوانين الى السلطة التشريعية".

وأعرب الحلبوسي، عن "تمنياته بالتوفيق لرئيس مجلس الوزراء في اداء عمله وتقديم الخدمة للشعب، لافتاً إلى ان المنهاج الوزاري للسوداني تضمن اجراء انتخابات مجالس المحافظات في الشهر العاشر من العام المقبل 2023".

ومنح مجلس النواب اليوم، الثقة لـ"محمد شياع السوداني" رئيساً لمجلس الوزراء وصوت على 21 وزيراً اضافة للمنهاج الوزاري.