النائب معين الكاظمي : السوداني طرح بنفسه مرشحين لأربع وزارات وترك للكتل السياسية مسألة طرح مرشحين لـ 19 وزارة أخرى.

قال عضو مجلس النواب، معين الكاظمي، اليوم الخميس، إن المكلف برئاسة الوزراء محمد شياع السوداني، طرح بنفسه مرشحين لأربع وزارات، فيما ترك للكتل السياسية مسألة طرح مرشحين لـ 19 وزارة أخرى.

وذكر الكاظمي في حديث صحفي أن "حكومة السوداني عبارة عن 23 وزارة حسم منها الأغلبية"، مبيناً أن "12 وزارة للمكون الشيعي، أربعة منها (المالية، الداخلية، الصحة، والكهرباء) تركت مسألة اختيار مرشحيها للسوداني".

وأضاف، أن "الكتل السياسية هي من طرحت أسماء المرشحين للحقائب الوزارية، على أن يختار السوداني من يراه مؤهلاً من تلك الأسماء".

ولفت إلى أن "هنالك خلافات بين الحزبين الكرديين (الديمقراطي والاتحاد) حول موضوع الوزارات، إذ يطالب البارتي بثلاث وزارات بينما طالب اليكتي بوزارتين من أصل أربعة".

وأكد، أن "استمرار الخلافات داخل البيتين الكردي والسني، سيفضي إلى تمرير نحو 20 وزارة فقط، على أن يتم تمرير ما يتبقى في جلسات مقبلة".