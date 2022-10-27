التربية تقرر منح 5 درجات لطلبة الخامس الابتدائي (الدور الثاني)

أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الخميس، منح 5 درجات لطلبة الخامس الابتدائي الدور الثاني.

اوذكرت الوزارة في بيان ، أن "المديرية العامة للتقويم والامتحانات أصدرت اعماماً الى المديريات العامة للتربية بخصوص اضافة ( ٥ ) درجات قرار لتلاميذ الصف الخامس الابتدائي الراسبين في الدور الثاني للعام الدراسي (٢٠٢١-٢٠٢٢)".

وفي وقت سابق، قررت وزارة التربية، اعتبار العام الدراسي الماضي سنة عدم رسوب للدراسة النهارية.

وذكر بيان للوزارة أن "المديرية العامة للتقويم والامتحانات وجهت اعماماً الى المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات باعتبار العام الدراسي (2021-2022) سنة عدم رسوب".

وأضاف البيان، أن "القرار جاء لتلاميذ وطلبة المدارس النهارية".