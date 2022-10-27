نائب: السوداني اعلن مسؤوليته عن اي اسم يقدم في الكابينة الحكومية

اوضح النائب المستقل عن محافظة ديالى صلاح زيني، الخميس، ان رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني اعلن مسؤوليته عن اي اسم يقدم في الكابينة الحكومية

واوضح زيني في حديث صحفي" لدينا انباء اولية ان قائمة وزراء السوداني تتضمن وزيرا من محافظة ديالى، وفيما يخص الاسماء المسربة من الكابينة والتي معضمها مكررة فان السوداني اعلن مسؤوليته عن اي اسم يقدمه".

واضاف"انه من المؤكد لديه رأيه الخاص بتلك الاسماء واعلن مسؤوليته الكامله عنها، وان الفرصة متاحة للقيول والرفض لاي اسم يقدم".