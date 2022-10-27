نائب : سهى النجار تحمل شهادة مزورة وتحولت من مندوبة في شركة اسيا سيل الى رئيسة اكبر هيئة بالعراق

اتهم النائب حسن الخفاجي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتدمير الاقتصاد العراقي عبر تعيين سها النجار رئيسة هيئة الاستثمار، مبينا أن النجار لا تحمل شهادة وكانت تعمل مندوبة لدى شركة اتصالات.

وقال الخفاجي في تصريح متلفز إن "رئيسة هيئة الاستثمار في العراق سها النجار كانت تعمل مندوبة في شركة اسيا سيل للاتصالات وبعدها تم تكليفها بمهام رئيس هيئة الاستثمار الوطنية".

واضاف ان "النجار لا تستطيع ادارة شعبة في مديرية فكيف يتم منحها اكبر هيئة وطينة في البلاد تقرر مصير البلاد الاقتصادي".

واشار الى ان "رئيسة هيئة الاستثمار لا تحمل أي مؤهل علمي وقد زورت شهادتها في الاونة الاخيرة بعد مطالبات نيابية بشهادتها كون الجميع يعلم بتزويرها الشهادة".