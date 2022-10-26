رشيد والشيخ همام حمودي يؤكدان على اختيار وزراء اكفاء قادرين على مواجهة التحديات الراهنة

اكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، اثناء استقباله في قصر السلام ببغداد، رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الشيخ همام حمودي والوفد المرافق له على اهمية إنجاز الكابينة الوزارية واختيار الوزراء الأكفاء

وذكر مكتبه الاعلامي في بيان ان "رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، هنأ في مُستهل اللقاء، الرئيس بمناسبة توليه مهام رئاسة الجمهورية، متمنياً له التوفيق والسداد في مهام عمله وبما يحقق المزيد من التطور والازدهار للعراق".

بدوره شكر الرئيسُ الشيخ همام حمودي وأعضاء الوفد على تهانيهم الطيبة ومشاعرهم الصادقة، معرباً عن أمنياته لهم بالنجاح في مسعاهم الجاد لخدمة الشعب العراقي.

وجرى، خلال اللقاء، التأكيد على أهمية إنجاز الكابينة الوزارية واختيار الوزراء الأكفاء القادرين على تلبية مطالب العراقيين، ومواجهة التحديات الراهنة، كما تم استعراض آخر المستجدات والتطورات السياسية في البلاد.