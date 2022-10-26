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الرئيس رشيد والوزير حسين يبحثان مشاركة العراق في القمة العربية مطلع الشهر المقبل


بحث رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء،اثناء استقباله في قصر السلام ببغداد، وزير الخارجية فؤاد حسين مشاركة العراق في القمة العربية بالجزائر مطلع الشهر المقبل

وذكر بيان رئاسي ان " الوزير قدم التهاني والتبريكات إلى عبد اللطيف جمال رشيد بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية، متمنياً له التوفيق والسداد في مهام عمله لتلبية تطلعات المواطنين، فيما أعرب الرئيس عن شكره وتقديره على التهاني والمشاعر الطيبة". 

فيما جرى خلال اللقاء بحث مشاركة العراق في القمة العربية التي ستستضيفها الجزائر مطلع الشهر المقبل، وكذلك في مؤتمر قمة المناخ في شرم الشيخ بمصر "كوب 27" والمزمع انطلاقها مطلع الشهر المقبل أيضا.

وأكد الرئيس أهمية أن يأخذ العراق دوره المحوري المهم، بما يعزز المصالح المشتركة لشعوب المنطقة وبلدانها ويدعم التواصل والتعاون البناء والحوار.

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الرئيس رشيد والوزير حسين يبحثان مشاركة العراق في القمة العربية مطلع الشهر المقبل
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