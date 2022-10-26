رئاسة البرلمان: مجلس النواب مستعد للتصويت على حكومة السوداني غدا

أعلن نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله، الاربعاء، استعداد مجلس النواب للتصويت على حكومة السوداني غدا الخميس.

وقال مكتب عبد الله في بيان :"بعد تلافي الأخطاء وتعديل الطلب الذي أرسله رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني إلى رئاسة مجلس النواب، أبدى نائب رئيس مجلس النواب د.شاخەوان عبدالله أحمد موافقته على طلب منح الثقة للحكومة الجديدة".

وأضاف، أن عبد الله "أبدى دعم رئيس الوزراء المكلف لإستكمال الكابينة، وإستعداد مجلس النواب لعقد جلسة يوم غد الخميس للتصويت على المنهاج الوزاري وأسماء المرشحين للحقائب الوزارية".