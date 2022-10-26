خبير امني يكشف عن اعتراف "نور المظفر" بتورط وزيرين وسبعة شخصيات في "سرقة القرن"

كشف الخبير الأمني صباح العكيلي، الاربعاء ، عن اعتراف المتهم الأول بـ"سرقة القرن" نور زهير جاسم المظفر تورط وزيرين وسبعة شخصيات متنفذة بسرقة مليارين ونصف دولار، مؤكدا ان المظفر يعد الرجل الأول بالصفقة وكان يعمل مديرا لمكتب رئيس اللجنة المالية السابق هيثم الجبوري.

وقال العكيلي في تصريح لـ / المعلومة /، ان " التحقيق مع الرجل الأول بسرقة القرن نور زهير جاسم المظفر أدى لاعترافه امام اللجنة التحقيقية عن تورط وزيرين وسبعة شخصيات متنفذة بسرقة مليارين ونصف دولار" .

وأضاف ان "اللجنة التحقيقية حصلت على الهاتف الشخصي للمظفر وابلغت شركة الهاتف النقال ارسال جميع الاتصالات التي اجراها المظفر وبذلك سوف تظهر حقائق مهمة وخطيرة"، مؤكدا ان "المظفر يعد الرجل الأول بالتورط بالصفقة وكان يعمل مديرا لمكتب رئيس اللجنة المالية السابق هيثم الجبوري".

ورجح العكيلي بان "وزير المالية ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان سيواجهون ضغوطا قوية لغرض الالتفاف على القضية ولا يمكننا ان نحدد مدى الاستجابة لتلك الضغوط من عدمها الا انها أصبحت قضية راي عام"