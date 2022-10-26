استشهاد جنديين اثنين باعتداء إرهابي في كركوك

أفاد مصدر أمني، الاربعاء، باستشهاد اثنين من الجنود باعتداء ارهابي غرب داقوق في كركوك.

وقال المصدر ، ان "قافلة للجيش تعرضت لهجوم ارهابي في اطراف قرية خوشه غربي قضاء داقوق في كركوك ما ادى الى استشهاد اثنين من الجنود".

واضاف، ان "الهجوم شنته خلايا داعش الارهابي باسلحة القنص"، لافتا الى "بدء عملية تمشيط واسعة لتعقب خلايا الاجرامية".

وتشهد بعض مناطق كركوك خروقات امنية بين فترة واخرى بسبب نشاط الخلايا الاجرامية.