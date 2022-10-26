الحشد الشعبي: ضبط أسلحة وأعتدة لداعش الارهابي في الأنبار

ضبطت قوة من الفوج الثالث المقر المسيطر الأول بالحشد الشعبي في محافظة الأنبار، الأربعاء، أسلحة واعتدة من مخلفات فلول “داعش” الإرهابي في منطقة الكرمة.

وذكر اعلام الحشد في بيان إن "عملية أمنية انطلقت بناءً على معلومات استخبارية أفادت بوجود أسلحة في منزل مهجور بمنطقة اللهيب ضمن قاطع اللواء 54، حيث قامت القوة بتفتيش المنطقة بالكامل".

وعثرت القوة خلال العملية على: "سلاح نوع كلاشنكوف (تالف) ومسدس عيار ثمانية ونصف (تالف) ومخازن بندقية عدد 5 (تالف)، فضلا عن قنابر هاون عيار 82 عدد 4 (تالف) وصاروخ RBG7 مضاد للاشخاص (تالف)."