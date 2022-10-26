الاعرجي يبحث مع وزير الخارجية انهاء ملف مخيم الهول

بحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية فؤاد حسين، ملف إنهاء مخيم الهول السوري.

وقال الاعرجي في تغريدة "بحثنا مع وزير الخارجية فؤاد حسين ملفات ضبط الحدود ومنع المتسللين وتهريب المخدرات، وكذلك سبل تعزيز العلاقات مع دول الجوار، وأكدنا موقف العراق الثابت بضرورة إنهاء مخيم الهول السوري، تعزيزاً للأمن والسلم الدوليين".

بحثنا مع وزير الخارجية د.فؤاد حسين، ملفات ضبط الحدود ومنع المتسللين وتهريب المخدرات، وكذلك سبل تعزيز العلاقات مع دول الجوار، وأكدنا موقف العراق الثابت بضرورة إنهاء مخيم الهول السوري، تعزيزاً للأمن والسلم الدوليين .