النائب الشجاع مصطفى سند يروي ما حصل قبيل اعتقال احد الرؤوس الكبيرة المشاركة في سرقة اموال الضرائب

على الرغم من قصر عمره السياسي الا انه استطاع كنائب مستقل في البرلمان من اثبات جدارته في ادارة الملفات المهمة وخاصة ملفات الفساد في العراق كجهة تشريعية واستطاع هذا النائب من اعادة ثقة المواطن العراقي بالجهة التشريعية المتمثلة بمجلس النواب

هذا النائب البصري الشجاع هو مصطفى سند الذي استطاع بتغريدته من اعتقال احد اكبر مافيات السرقة المنظمة في العراق

يروي سند ما جرى بالضبط قبيل اعتقال المتهم (نور زهير جاسم ) وما حصل بعدها

وفيما يلي نص التسجيل الكامل لحديث النائب المستقل الشجاع مصطفى سند بعد استضافته من قبل قناة الرابعة الفضائية :