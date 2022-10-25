القضاء يصدر حكماً بإعدام مدان باغتيال منتسبين في صلاح الدين

أصدر القضاء العراقي، الثلاثاء، حكما بالإعدام بحق مجرم مدان باغتيال منتسبين امنيين بعد إلقاء القبض عليه من قبل امن الحشد.

وذكر اعلام الحشد في بيان ان "قوة من مديرية الأمن (التحقيقات والأمن الوقائي) في الحشد تمكنت من القبض على مجرم قام باغتيال منتسبين من قوات الحشد والقوات الامنية اثر معلومات استخبارية وتنفيذ كمين محكم بالتعاون مع ( أمن محور صلاح الدين).

وجرت عملية إلقاء القبض على المدان من قبل مديرية الأمن والانضباط ووفقا لمذكرات قضائية حيث جرى تسليمه الى الجهات المختصة لينال جزاءه العادل.