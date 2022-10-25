النائب عن تحالف الفتح مديحة الموسوي : تسريبات الكابينة الوزارية غير دقيقة

علقت النائب عن تحالف الفتح مديحة الموسوي، اليوم الثلاثاء، على التسريبات حول الكابينة الوزارية لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني.

وقال الموسوي في تصريح ل /المعلومة /، إن "التسريبات حول تشكيلة الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني غير دقيقة ولا يمكن اعتمادها كونها لم تصدر بصورة رسمية ومن جهات رسمية".

واضافت، انه "بعد حسم المفاوضات بشكل نهائي سيتم إعلان بيان رسمي من قبل الاطار التنسيقي وبقية القوى التي ستشارك بالحكومة الجديدة، يتضمن طلب تحديد جلسة برلمانية لتمرير الكابينة الوزارية ".

واشارت الموسوي، الى أن "الأسماء المطروحة ربما يكون فيها نوع من الصحة، حيث يتم ترشيح ثلاثة إلى اربعة أسماء لكل حقيبة وزارية في الحكومة الجديدة".