السوداني يشدد على التعاون الدولي لضمان العدالة لضحايا "داعش"الارهابي

أكد رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، الثلاثاء، ضرورة التعاون الدولي من أجل ضمان عدم افلات الارهابيين من العدالة.

وذكر مكتب السوداني في بيان إن الاخير "بحث على هامش استقباله المستشار الخاص للامين العام للامم المتحدة، رئيس الفريق الدولي للتحقيق في جرائم داعش المرتكبة في العراق كريستيان ريتشر، التأكيد على التعاون في مجال ملاحقة مرتكبي الجرائم والفظائع التي نفذها داعش الارهابي بحق المدنيين العراقيين".

وشدد السوداني على "ضمان عدم الإفلات من العدالة، وبالطريقة التي تدعم جهود العراق في هذا الجانب، وتحقيق العدالة للضحايا وللناجين من تلك الجرائم".

من جانبه، قدم ريتشر "إيجازاً عن المهام التي يقوم بها فريقه في تعزيز المساءلة والتحقيق بالجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش داخل العراق والتعريف بها وتوثيقها".