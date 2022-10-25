السوداني للسفيرة الأمريكية: حفظ الأمن دعامة اساسية لأي إصلاح اقتصادي

اعتبر رئيس مجلس الوزراء المكلف، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الحفاظ على الأمن هو الدعامة الأساسية لأي إصلاح اقتصادي.

وقال مكتب السوداني، في بيان ، إن الأخير "استقبل سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق آلينا رومانوسكي، وقائد قوات التحالف الدولي الجنرال ماثيو مكفارلن والوفد المرافق لهما؛ لبحث استمرار التعاون والتنسيق الأمني في مجال محاربة الإرهاب ضمن إطار المشورة والتدريب، وبما يحفظ سيادة العراق ويساعد في تنمية قدرات القوات الأمنية العراقية".

وأكد السوداني، أن "الحفاظ على الأمن هو الدعامة الأساسية لأي إصلاح اقتصادي، معرباً عن رغبة الحكومة المقبلة في تعزيز العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة الى التعاون الأمني، لتشمل الجوانب الاقتصادية والثقافية والعلمية وغيرها".

من جانبها، جددت السفيرة الأمريكية والوفد المرافق لها، التأكيد على "دعم حكومة بلادها للحكومة العراقية الجديدة، وتطلعها إلى توسيع أطر التعاون الثنائي مع العراق. فيما قدم الجنرال مكفارلن إيجازاً عن التعاون العسكري مع العراق، مؤكداً أهمية تعزيز الشراكة الموثوقة بين الجانبين".