النائب محمد البلداوي : العراق يحتاج لاجراء تعديلات على القوانين لضمان عدم افلات المجرمين

اكد النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، الثلاثاء، حاجة العراق الى اجراء بعض التعديلات على القوانين من اجل ضمان عدم افلات المجرمين من الحساب، لافتا الى أهمية منع سفر جميع من يتشبه بتورطهم بعمليات الفساد وسرقة الأموال.

وقال البلداوي في تصريح صحفي ان "العراق وبسبب زيادة حالات الفساد والنهب للاموال فأن هناك انفلات حقيقي بعملية المحاسبة خصوصا ان هناك إشكالية بالقانون المتعلق بالتحقيقات الإدارية وايكال اعمالها الى اللصوص".

وأضاف ان "هناك حاجة ماسة لاجراء تعديل على القانون من خلال التشريعات البرلمانية بحيث يتم ضمان عدم افلات المجرمين من المحاسبة والعقاب".

واشار البلداوي الى ان "الحاجة أصبحت ماسة للتحقيق مع جميع الأطراف ومنع سفر كل من يشتبه بتورطهم بالفساد وسرقة الأموال، بحيث يتم اتخاذ إجراءات تضمن تواجد جميع الأطراف التي على صلة بالفساد او المشتبه بتورطها حتى لو تم التحقيق معهم واطلاق سراحهم".