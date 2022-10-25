النائبة زينب الموسوي : حكومة الكاظمي تواجه اتهامات بالرشى والفساد

اتهمت النائب عن كتلة صادقون النيابية زينب الموسوي ، الثلاثاء ، حكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها بسوء إدارة ملايين الدولارات من اموال الشعب العراقي، مشيرة إلى أن حكومة الكاظمي وقعت اتفاقات مخالفة للقانون واساءت انفاق اموال العراقيين .

وقالت الموسوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن "الحكومة المنتهية ولايتها تواجه اتهامات بالرشى والفساد وهناك قضايا فساد منفصلة يجري التحقيق بها حاليا داخل مجلس النواب".

وأضافت أن "حكومة الكاظمي لم تؤد عملها حسب الدستور والقانون ولم تحقق نتائج في ظل انتشار الفساد المستشري في مؤسسات الدولة".

وأشارت الموسوي إلى أنه "من المؤسف حقا نرى بلدنا يغرق تحت تأثير مافيات الفساد"، مؤكدة ان "ملفات فساد جديدة سيتم الكشف عنها قريبا داخل مجلس النواب جرت في عهد حكومة الكاظمي".

وكان عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى جبار سند أكد في وقت سابق، أن القوات الأمنية تعتقل نور المظفر من على متن الطائرة بتهم فساد تتعلق بسرقة مبالغ من الامانات في هيئة الضرائب